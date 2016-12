Tony Wegas moderiert "Verliebt in einen Kiwara"

Tony Wegas feiert ein Comeback im Musikbusiness. Nicht als Sänger, sondern als Moderator einer fiktiven TV- Show mit dem Titel "Verliebt in einen Kiwara". Die leicht anarchistische "Herzblatt"- Persiflage untermalt den gleichnamigen Song, in dem TURBOBIER- Sänger Marco Pogo beklagt, dass so manche Frau bei der Partnersuche keine Rücksicht auf dessen Berufswahl nimmt - sich gar blindlings in einen Kiwara verliebt.