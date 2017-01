"Toni Erdmann" ist für einen Oscar nominiert!

"Toni Erdmann" ist neben "Land of Mine" aus Dänemark, "Ein Mann namens Ove" aus Schweden, "The Salesman" aus dem Iran sowie "Tanna" aus Australien nominiert.

Foto: Filmladen

Burgschauspieler Simonischek verkörpert in dem Streifen den Alt- 68er und Scherzbold Winfried, der sich bei einem Besuch in Bukarest seiner entfremdeten Unternehmer- Tochter Ines (Sandra Hüller) mit falschen Zähnen und Perücken annähert. Der Film wurde seit seiner umjubelten Uraufführung bei den Filmfestspielen Cannes u.a. von der Internationalen Filmkritiker- Vereinigung zum besten Film des Jahres 2016 gekürt und mit fünf Europäischen Filmpreisen ausgezeichnet. Bei den Golden Globes Anfang Jänner hatte "Toni Erdmann" gegenüber Paul Verhoevens Thriller "Elle" das Nachsehen.

Foto: Filmladen

Keine Nominierung für Austro- Doku "The Ivory Game"

Keine Nominierung gab es indes für den österreichischen Doku- Thriller "The Ivory Game". Die Produktion der Terra Mater Film Studios über illegalen Elfenbeinhandel hatte es im Vorfeld auf die Shortlist für den Preis in der Dokumentarfilm- Kategorie geschafft. Österreichs Auslandsoscar- Kandidat "Vor der Morgenröte" war hingegen schon im Vorfeld ausgeschieden.

Ryan Gosling und Casey Affleck rittern um Oscar

Auf einen Oscar als "Bester Hauptdarsteller" dürfen sich unterdessen Casey Affleck ("Manchester By The Sea"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") und Denzel Washington ("Fences") Hoffnung machen.

Ryan Gosling Foto: AFP

Casey Affleck Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Als "Bester Nebendarsteller" sind Mahershala Ali ("Moonlight"), Jeff Bridges ("Hell Or High Water"), Lucas Hedges ("Machester By The Sea"), Dev Patel ("Lion") und Michael Shannon ("Nocturnal Animals") nominiert.

Mahershala Ali Foto: Matt Winkelmeyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Streep, Stone und Portman nominiert

Als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert sind: Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman ("Jackie"), Emma Stone ("La La Land") und Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Emma Stone Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Meryl Streep Foto: AP

Chancen auf einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" haben Viola Davis ("Fences"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") und Michelle Williams ("Manchester By The Sea").

Nicole Kidman Foto: APA/AFP/NIKLAS HALLE'N

Octavia Spencer Foto: Evan Agostini/Invision/AP

"La La Land" als Oscar- Favorit

In der Kategorie "Bester Film" nominiert sind die Streifen "Arrival", "Hacksaw Ridge", "Hidden Figures", "Lion", "Moonlight", "Fences", "Hell or High Water", "La La Land" und "Manchester By The Sea".

Casey Affleck in "Manchester By The Sea" Foto: AP

"Moonlight" Foto: AP

Die nostalgische Musical- Romanze "La La Land" geht mit insgesamt 14 Nominierungen als großer Favorit in die 89. Oscar- Verleihung am 26. Februar. Der Film des 32- jährigen Regisseurs Damien Chazelle wurde neben den den Hauptkategorien "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Nebendarstellerin" auch mit einer Nominierung in der Kategorie "Beste Regie" bedacht. "La La Land" zog damit mit den bisherigen Spitzenreitern "All About Eve" (1950) und "Titanic" (1997) gleich, die mit jeweils 14 Nominierungen bis dato die Bestenliste der Nominierten anführten.

Foto: Studiocanal

Foto: Studiocanal