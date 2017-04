Tom Hiddleston fühlt sich nackt pudelwohl

Gegenüber "Star 2" erklärt er: "Bei beiden Beispielen hat das Ausziehen eine thematische Bedeutung für die Handlung. Liest man J. G. Ballards 'High Rise', auf dem der Film basiert - Dr. Lang zieht in sein Appartement in der 25. Etage und badet nackt in der Sonne, weil er glaubt, dass niemand ihn sehen kann. Den Rest des Filmes trägt er immer Kleidung."

"Habe damit kein Problem"

Sich nackt zu zeigen sei ein fester Bestandteil des Plots gewesen: "Wenn es thematisch zu der Handlung gehört, dann habe ich damit kein Problem."

Tom Hiddleston in dem Film "High Rise" Foto: Viennareport

Der Schauspieler erklärt weiter, dass er heute den Luxus habe, seine Rollen auszuwählen. Er könne es sich leisten, auch mal Nein zu sagen: "Ich habe ein paar Angebote abgelehnt. Ich beurteile jedes Projekt nach seinem Wert. Vielleicht hat das was mit dem Älterwerden zu tun, aber ich gehe gewissenhafter damit um, was ich in die Welt setze. Unsere Leben sind kurz und deshalb möchte ich sicher gehen, etwas zu machen, was die Leben der Menschen bereichert. Auch wenn das nur bedeutet, den Leuten zwei Stunden lang eine schöne Zeit zu bescheren."