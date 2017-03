Tom Cruise will die Schwester der "Queen" heiraten

Die Zeitschrift "InTouchWeekly" meldet, Cruise habe sich unsterblich in seine "Mission: Impossible 6"- Filmpartnerin Vanessa Kirby verliebt. Ein Insider plauderte aus, der Schauspieler entdeckte die 28- jährige britische Schönheit in der Netflixserie "The Crown" und wies seine Produzenten daraufhin an, Kirby sofort zu einem Casting einzuladen.

In "The Crown" geht es um das Leben der britischen Königin Elizabeth II. , Kirby verkörpert die Rolle von deren Schwester, Prinzessin Margaret.

In "The Crown" spielt Vanessa Kirby die Schwester von Elizabeth II. Foto: CapFSD/face to face

"Die Chemie hat sofort gestimmt. Sie war überwältigt von seinem Charme und seiner endlosen Energie. Und Tom ist so begeistert von Vanessa, dass er sie zur vierten Frau Cruise machen will", schwärmt der Kumpel des Filmstars.

Angeblich peilt Cruise an, die hübsche Blondine, die am 18. April und somit am selben Tag wie seine Tocher Suri (10) Geburtstag hat, schon 2018 zu seiner vierten Ehefrau zu machen.

Vanessa Kirby Foto: Viennareport

Vanessa Kirby Foto: AdMedia/face to face

Vanessa Kirby Foto: AdMedia/face to face

Die Ehe mit Katie Holmes hielt sechs Jahre, zuvor war Cruise bereits mit der US- Schauspielerin Mimi Rogers sowie mit der australischen Filmschauspielerin Nicole Kidman verheiratet gewesen.

Tom Cruise und Nicole Kidman 1999 Foto: Viennareport

Tom Cruise und Mimi Rogers in den 1990er-Jahren Foto: Viennareport

Tom Cruise und Katie Holmes Foto: EPA