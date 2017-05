Tom Cruise trieb Filmcrew an körperliche Grenzen

"Wir stiegen in ein Flugzeug und waren 34 Sekunden lang in der Schwerelosigkeit, und wir machten das 64 Mal", berichtete Cruise. "Deshalb sieht es so aus, wie es aussieht - es ist echt." Cruise hielt sich in Australien auf, um gemeinsam mit seinen Kollegen Russell Crowe, Sofia Boutella und Annabelle Wallis sowie Regisseur Alex Kurtzman für den Horrorfilm "Die Mumie" ("The Mummy") zu werben.

In dem Streifen geht es um eine einstige Prinzessin, die in ihrer Gruft unter der Wüste zum Leben erweckt wird und eine über die Jahrhunderte entstandene Bösartigkeit zum Vorschein kommen lässt. Kurtzman sagte, die Hauptfigur sei eine Mischung aus "all den Monstern, die wir seit unserer Kindheit lieben", wie "Frankensteins Braut", "Dracula", der "Wolfsmensch" und der "Schrecken vom Amazonas". "Wir schaffen ein Universum", sagte Kurtzman.

Tom Cruise in "Die Mumie" Foto: Viennareport

Cruise ist bekannt dafür, in seinen Filmen selbst die Stunts zu übernehmen anstatt sich doublen zu lassen. Den Flug- Stunt hatte er ursprünglich für seine "Mission Impossible"- Reihe vorgesehen, fand aber dann, dass die Action- Szene besser zu dem Mumien- Film passen würde.

