Tom Cruise mit 54 Jahren immer noch in Topform!

Eines ist schon jetzt klar: Wie schon in den fünf Teilen zuvor wird auch im sechsten Teil der "Mission: Impossible"- Reihe, der 2018 in die Kinos kommen wird, nicht an Action gespart. Und auch bei den aktuellen Dreharbeiten lässt sich Tom Cruise nicht lumpen und macht alle seine Stunts selbst. Das beweisen die neuesten Fotos, die am Wochenende in Paris entstanden sind.

Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie besprechen den Dreh. Foto: Viennareport

Tom Cruise am Set des neuesten "Mission: Impossible"-Streifens in Paris Foto: Viennareport

Dort steht der Cast rund um den actionerprobten Hollywoodstar gerade vor der Kamera. Gedreht wurde in der Stadt an der Seine unter anderem eine Szene, in der sich Cruise in der Rolle als Ethan Hunt eine wilde Verfolgungsjagd durch die Stadt, die in einem spektakulären Crash endet. Neben Cruise im BMW, der auch schon ein etwas älteres Semester ist: Sean Harris als Solomon Lane in einer Zwangsjacke.

Tom Cruise liefert sich in einem alten BMW eine rasante Verfolgungsjagd durch Paris. Foto: Viennareport

Tom Cruise bei den Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 6" in Paris Foto: Viennareport

Tom Cruise hinter dem Steuer des alten BMWs Foto: Viennareport

Ebenfalls auf dem Drehplan in Paris stand eine Szene, in der Cruise zuerst auf einem Motorrad durch die Stadt düst, bevor er auf Gurten befestigt durch die Luft schwebt.

Auch im 6. Teil der "Mission: Impossible"-Reihe macht Tom Cruise seine Stunts selbst. Foto: Viennareport

54 und kein bisschen leise: Tom Cruise liebt es, seine Stunt-Szenen selbst zu drehen. Foto: Viennareport

Die Handlung des neuesten "M:I"- Teils ist momentan noch ein gut gehütetes Geheimnis. Eines sickerte aber bereits durch: Cruise wird in dem actiongeladenen Streifen den größten Stunt seiner ganzen Karriere drehen. Skydance- Media- Vorstand David Ellison verriet vor Kurzem dem "Collider": "Was Tom in diesem Film macht, wird alles was davor war, in den Schatten stellen. Es ist einfach unglaublich - er hat ein ganzes Jahr für diese Szene trainiert. Es wird, so glaube ich, die beeindruckendste Sache, die Tom Cruise jemals in einem Film gemacht hat - und er hat sich darauf vorbereitet, seitdem 'Rogue Nation' veröffentlicht wurde. Es wird überwältigend!"

An Gurten befestigt schwebt Tom Cruise durch Paris. Foto: Viennareport