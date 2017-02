"Tom Cruise allein könnte Scientology beenden"

Die ehemalige "King of Queens"- Darstellerin Leah Remini hat sich zur erbittertsten Gegnerin des Hollywoodscientologen Tom Cruise aufgeschwungen. Die Aussteigerin lässt keine Gelegenheit aus, gegen den Schauspieler oder die "Church" ins Feld zu ziehen. In einer Talkshow enthüllte sie jetzt, dass die Sekte Cruise so ergeben sei, dass er die Macht hätte, dieser ein Ende zu setzen.