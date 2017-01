Tod von Carrie Fisher bringt Disney Millionen

Laut dem Branchenblatt "Insurance Insider" wurde die Versicherung bei Lloyd's in London abgeschlossen. Sie deckt auch noch den Dreh der "Episode IX" aus der Star- Wars- Reihe ab, der noch nicht einmal gestartet ist.

Video: "Star Wars"- Star Carrie Fisher ist tot

Video: AFP

In zahlreichen Filmen mitgespielt

Die Rolle der Prinzessin Leia aus der "Star Wars"- Serie hatte die damals erst 20- jährige Fisher berühmt gemacht. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer Paraderolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood- Schauspielerin Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher (1928- 2010) spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Sie veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie "The Princess Diarist".

Debbie Reynolds mit Tochter Carrie Fisher im Jahr 2015 Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/ETHAN MILLER

Mutter einen Tag nach Tochter verstorben

Tragischerweise starb nur einen Tag nach dem Tod von Carrie Fisher auch ihre Mutter, Debbie Reynolds, im Alter von 84 Jahren. Ihren Durchbruch verdankte sie dem gefeierten Tänzer und Schauspieler Gene Kelly, der sie 1952 zur Partnerin in dem Musical "Singin' in the Rain" und damit über Nacht zum Star machte. In Dutzenden Filmen wirkte Reynolds danach mit, darunter in "Tammy", "Scheidung auf Amerikanisch" und dem Musikfilm "Goldgräber- Molly", der ihr 1964 auch eine Oscar- Nominierung einbrachte.

Video: Carrie Fishers Mutter starb einen Tag nach Tochter

Video: AFP