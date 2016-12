Tim Roth von eigenem Großvater missbraucht

Der Star hatte, wie "Bang" berichtet, bereits früher über einen Missbrauch gesprochen, allerdings den Täter verschwiegen. Nun aber erklärte er: "Auch mein Vater wurde bereits von ihm missbraucht. Es war sein Vater. Mein Großvater war ein verdammter Vergewaltiger."

1999 gab er sein Regiedebüt mit "The War Zone", der sich um Vergewaltigung innerhalb einer Familie dreht. Seine Motivation erklärte er folgendermaßen: "Niemand hatte Worte für das, was passierte. Niemand wusste, was zu tun ist. Deshalb habe ich 'The War Zone' gemacht."

Auch seine Kollegin Evan Rachel Wood packte zuletzt über eine Vergewaltigung aus, sowie Lady Gaga, die noch heute damit zu kämpfen hat. Die Sängerin erklärte, dass sie "jeden Tag mit einer psychischen Erkrankung" ringe, es jedoch noch niemandem erzählt habe. Um der mentalen Störung entgegen zu treten und sich selbst zu helfen, meditiere der Star regelmäßig.