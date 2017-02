Tiffany Trump wird zum Secret- Service- Schreck

Die blonde Tiffany Trump ist schon seit ihrer New Yorker Kindheit, als ihre Mutter Marla Maples noch mit dem jetzigen US- Präsidenten Donald Trump verheiratet war, mit einer Gruppe von milliardenschweren "Rich Kids" befreundet, die mit dem Geld ihrer Eltern ein Luxusleben zwischen Party und Protz leben.

Auf Instagram posten die "reichen Kinder" golden umrahmte Fotos ihres Krösuslifestyles unter dem Namen "Rich Kids Of Instagram ".

Die nächste Partylocation, die Tiffanys "Snap Pack" ("Schnappschussbande"), wie sie auch genannt werden, im Visier hat, soll das Weiße Haus sein.

Jedenfalls hat das It- Girl, das an der University of Pennsylvania studiert und bei der "Vogue" volontiert hat, Berichten zufolge bereits das Gros ihrer Freunde mit Zutrittskarten ausgestattet. Darunter so prominente Namen wie Barron Hilton II., Bruder von Paris Hilton, Gaia Matisse, Ururenkelin von Henri Matisse, oder Designer und Textilerbe Andrew Warren. Der Secret Service soll darüber nicht erfreut sein.