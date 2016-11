Thornton: "Fühlte mich nie gut genug für Angelina"

Von 2000 bis 2003 war er der Mann an Angelina Jolies Seite: Billy Bob Thornton. In einem Interview verrät der Ex der Schauspielerin, die sich aktuell von Brad Pitt scheiden lässt, dass auch ihre Ehe nicht immer rosig verlaufen sei. Neben der heute 41- Jährige habe er sich nämlich oft minderwertig gefühlt, gesteht der Schauspieler.