Theron: "Vin Diesel küsst wie ein toter Fisch"

Bereits zum achten Mal stand Vin Diesel für die "Fast & Furious"- Reihe vor der Kamera - diesmal mit einer sexy Verstärkung. Kein Wunder, dass der 49- Jährige bei Charlize Theron ins Schwärmen kommt. Und ganz besonders angetan hat ihm während des Drehs die gemeinsame Kussszene, die seiner Meinung nach einfach unglaublich toll gewesen ist.

In "Fast & Furious 8" tauschen Charlize Theron und Vin Diesel heiße Küsse. Foto: Viennareport

"Ob ich glaube, dass sie es mochte? Oh ja, sie hat es geliebt. Ein Kuss kann nicht lügen, Lippen lügen nicht. Sie war voll dabei!", erklärte der Actionstar im Interview mit "USA Today" vor ein paar Tagen ganz selbstbewusst. Oje, lieber Vin, da hast du die Rechnung wohl ohne Charlize Theron gemacht. Die schöne Schauspielerin hat da nämlich eine etwas andere Meinung dazu, wie sie Ende der Woche in der TV- Show von Ellen DeGeneres berichtete.

"Er verhält sich wie ein toter Fisch"

"Ich verstehe das nicht", so Theron über die Schwärmereien ihres Filmpartners. "Ich dränge mich ihm in dieser Szene total auf und er hat gar keine Lust dazu, weil er in Letty (gespielt von Michelle Rodriguez, Anm.) verliebt ist. Er verhält sich wie ein toter Fisch. Das war es, was ich geküsst habe." Ups! Und als wäre das nicht schon schlimm genug, setzte die 41- Jährige auch noch eins drauf. "Und diese Aussage 'Lippen lügen nicht', also ich erwarte ein bisschen mehr Bewegung von meinen Männern. Es ist unglaublich. Er erzählt überall herum, dass ich die beste Zeit meines Lebens hatte. Da verwechseln wir aber Realität mit Fiktion. Das ist ein aufgedrängter Kuss. Ich attackiere sein Gesicht mit meinem Mund."

Charlize Theron mit Vin Diesel in "Fast & Furious 8" Foto: Hollywood Picture Press/face to face

Tja, mit der Liebe wird das zwischen Charlize Theron und Vin Diesel wohl nichts mehr. Aber auch aus gutem Grund: Immerhin ist der Actionheld seit 2007 glücklich mit Paloma Jimenez verheiratet und wurde im Herbst 2015 zum dritten Mal Papa.