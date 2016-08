"The Rock" ist bestbezahlter Schauspieler

Platz 3 erreichte demnach Matt Damon mit immerhin noch 55 Millionen US- Dollar, nicht zuletzt dank des Erfolgs von "The Martian". Vorjahressieger Robert Downey Jr. rutschte mit 33 Millionen US- Dollar auf Platz 8 der Liste ab - ex aequo mit Bollywoodstar Shah Rukh Khan.

Matt Damon kann es nicht lassen und macht ein Foto von seinen Gratulanten. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Bereits Anfang der Woche hatte "Forbes" die Liste für die Schauspielerinnen veröffentlicht. "Hunger Games"- Star Jennifer Lawrence belegte dabei mit 46 Millionen US- Dollar (40,82 Millionen Euro) erneut Platz 1 als bestbezahlte Schauspielerin. Auf dem zweiten Platz landete Melissa McCarthy mit 33 Millionen US- Dollar vor ihrer Kollegin Scarlett Johansson (25 Millionen US- Dollar).

Jennifer Lawrence Foto: Viennareport

Geschlechterunterschied bei Bezahlung

Dabei verweist "Forbes" auf den nach wie vor existierenden Geschlechterunterschied bei der Bezahlung. Demnach kamen 18 männliche Schauspieler im Zeitraum von Juni 2015 bis Juni 2016 auf ein Einkommen von mehr als 20 Millionen US- Dollar, während dies nur vier Frauen erreichten. Forbes summiert für seine Liste Einkünfte vor Steuern aus Filmen, Fernsehen und Werbung.