"The Rock" als Präsident? "Schließe nichts aus"

"Dieser Mann hat so viel Ehrgeiz und Charisma, der kriegt alles hin", heißt es in dem Artikel des "GQ". Nach einer Karriere als Wrestler "The Rock" startete Dwayne Johnson in Hollywood durch und gehört dort mittlerweile zu den Top- Verdienern. Ob er es etwa Arnold Schwarzenegger gleichtut und eine Polit- Karriere dranhängt? "Gut möglich", lässt er wissen.

Dwayne Johnson und Zac Efron in "Baywatch" Foto: AP

Der 45- Jährige, der gerade im Actionkracher "Fast and Furious 8" über die Leinwand brettert, will sich aber noch nicht hundertprozentig festlegen: "Es ist tatsächlich eine Möglichkeit. Seit einem Jahr wird diese Idee konkreter und konkreter." Es ist nicht das erste Mal, dass Johnsons Name im politischem Kontext fällt. Im Frühjahr 2016 bedankte er sich über Instagram bei einem Journalisten, der eine politische Karriere des Schauspielers für denkbar hielt.

"Ich kann jetzt nicht abstreiten, dass der Gedanke, als Governeur oder gar als Präsident zu kandidieren, nicht da ist. Aber es gibt da noch einige andere Dinge, die ich vorher machen möchte", sagte Johnson zu "GQ". Dass er mit der aktuellen Besetzung im Weißen Haus nicht so ganz einverstanden ist, lässt der Muskelprotz ebenfalls durchblicken: "Ich würde mir da mehr Führungsqualitäten wünschen." Nun, vielleicht bekommt "The Rock" ja irgendwann die Chance, es besser zu machen ...

Pamela Anderson übernimmt eine Rolle im "Baywatch"-Kinofilm von Dwayne Johnson. Foto: instagram.com/therock