"The Originals"- Star auf der Bühne gestorben

Owiso Odera, der ursprünglich aus Kenia stammt, aber in Hollywood Karriere machte, brach letzte Woche während der Probe zu dem Theaterstück "Measure Plus Dido" auf der Bühne zusammen.

Kollegen alamierten noch den Notarzt, der konnte den 43- Jährigen, der unter anderem in der Rolle des Hexers Papa Tunde in "The Originals" - dem Spinoff von "The Vampire Diaries" - bekannt wurde, nicht mehr retten, bestätigte Oderas Halbbruder der kenianischen Zeitung "The Standard". "Wir sind am Boden zerstört über seinen Tod! Es ist wie ein schlechter Traum. Ich kann es nach wie vor nicht glauben, dass er tot ist. Es ist unerträglich", so Peter Oruka Odera. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

Die Kollegen des Schauspielers zeigen sich ebenfalls bestürzt von Oderas Tod. "Vampire Diaries"- Darsteller Jospeh Morgan twitterte: "Der Tod von Owiso Odera ist eine Tragödie. Ich habe nur eine kurze Episode mit ihm verbracht, aber wir in der Originals- Familie haben seitdem immer über Papa Tunde gesprochen."

Daniel Gillies, der Urvampir Elijah Mikaelson in "Vampire Diaries" und "The Originals" darstellt, schreibt ebenso auf Twitter: "Mach's gut, Owiso. Glorreich, gutmütig und verbrecherisch elegant. So dankbar, dass ich auch nur eine Sekunde in der Nähe dieses heiligen und unauslöschlichen Talents verbringen konnte."