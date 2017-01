"The Last Jedi": Was der neue Filmtitel verrät

Fans der "Star Wars"- Filme spekulieren nun, ob Luke Skywalker der letzte Jedi- Ritter ist, oder ob Rey in seine Fußstapfen treten wird. So mancher Fan spekuliert gar, ob der Titel von Episode VIII gar auf ein endgültiges Ende des Konflikts zwischen den Jedi- Rittern und den Anhängern der dunklen Seite der Macht hindeuten soll.

Mark Hamill gefällt der nun präsentierte Titel jedenfalls. Dieser sei "geradlinig und minimalistisch", so der Luke- Sykwalker- Darsteller. "The Last Jedi" versprühe definitiv einen "Samurai"- Vibe, sagte Hamill in einem Interview mit der Associated Press.

Carrie Fisher, die kürzlich einem Herzinfarkt erlegen ist, hat ihre Szenen als Prinzessin Lea noch vor ihrem Tod eingespielt. Nähere Details zur Handlung wollte Disney nicht bekannt geben.

Der Trailer zum letzten "Star Wars"- Streifen "Rogue One":