Tempo 300: "All- Felix" jetzt unter Dauerbeschuss

Schnelle Autos sind eine Leidenschaft von Felix Baumgartner. Doch nachdem der 47- Jährige am Dienstag auf Facebook ein Foto von seinem Ford GT postete, der nach mehrmaligem Erreichen der 300- km/h- Marke den Geist aufgegeben hatte, brach ein regelrechter Shitstorm über den Statosphärenspringer herein. Und das, obwohl die Geschwindigkeit in Deutschland eigentlich legal ist ...