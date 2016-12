Taylor Swift überrascht 96- jährigen Fan zu Hause

Mit einem spontanen Weihnachtsbesuch hat US- Popstar Taylor Swift (27, "Shake It Off") einen 96 Jahre alten Fan überrascht. Umringt von der aufgeregten Großfamilie des Besuchten spielte die Sängerin auf einer Gitarre Akustikversionen ihrer Hits und ließ sich unter anderem Kriegsgeschichten des ehemaligen Soldaten erzählen.