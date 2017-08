Taylor Swift gewinnt Grapsch- Prozess gegen Ex- DJ

Taylor Swift hat in dem Grapsch- Prozess gegen den früheren Radio- DJ David Mueller den Sieg davongetragen. Nach vierstündigen Beratungen stellten sich die acht Geschworenen in Denver im US- Bundesstaat Colorado am Montag auf die Seite der 27- jährigen Sängerin. Mueller muss Swift als Entschädigung ein symbolisches Schmerzensgeld in Höhe von einem Dollar zahlen.