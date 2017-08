Taylor Swift: "Er griff mir auf nackten Hintern"

Es sei ein "sehr langes Grapschen" gewesen, erläuterte Swift nach Angaben des Senders ABC im Gerichtssaal in Denver, US- Staat Colorado. Sie sei sich ganz sicher, dass dies kein Versehen, sondern eine absichtliche Belästigung war.

Taylor Swift vom Gerichtszeichner porträtiert Foto: AP

Am Tag zuvor hatte Swifts Mutter ausgesagt, dass ihre Tochter nach dem Vorfall "sehr aufgewühlt" und "schrecklich beschämt" gewesen sei. Im Backstage- Bereich einer Konzerthalle hatte Swift mit Gästen, darunter Mueller, für Fotos posiert.

Foto: AFP

Der DJ wies die Vorwürfe zurück. Er habe die Sängerin, wenn überhaupt, unabsichtlich in der Rippen- Gegend berührt, sagte Mueller am Vortag aus. Mueller verlor damals seinen Job. In einer 2015 eingereichten Klage gegen Swift und ihr Team behauptete er, deren falsche Anschuldigungen hätten zu der Kündigung geführt. Die Sängerin klagte daraufhin wegen Missbrauchs und Körperverletzung.