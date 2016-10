"Tatort"- Star nackt im "Playboy"

Beim Fotoshooting in der Camargue verriet die 41- Jährige, warum sie ihren Namen gewechselt hat: "Nee, ich hatte keine Lust mehr auf meinen alten Namen und habe mich 2012 in Mimi Fiedler umbenannt. Mimi ist mein Spitzname. Ich finde, der passt auch besser zu mir."

Mimi Fiedler posiert für den "Playboy" Foto: Jeff Olson für Playboy November 2016.

Sich noch ein zweites Mal für den "Playboy" auszuziehen, sei eine leichte Entscheidung gewesen. Sie habe "keine Sekunde" gezögert. Fiedler: "Ich habe mich in den letzten sieben Jahren ziemlich verändert und bin erwachsen geworden. Diesen neuen Lebensmoment wollte ich noch mal dokumentieren, bevor sich mein Bindegewebe völlig der Schwerkraft ergibt (lacht). Außerdem fühle ich mich in mir angekommen. Heute juckt es mich zum Beispiel auch nicht mehr, was andere von mir denken könnten. Weil ich mich mag. Ich bin okay mit mir."

