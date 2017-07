Tara Reid hat Kritik an ihrem mageren Körper satt

Sie fühle sich nämlich "definitiv" gemobbt, was ihr sehr zu schaffen mache. In einem Gespräch mit "E! News" schildert die Blondine ihre Sicht der Dinge: "Die Leute sagen immer, dass ich nicht esse. Ich esse die ganze Zeit. Sie nennen mich 'erschreckend dünn' ... Jeder weiß, ich esse mehr als jeder andere. Ich bin einfach nur ein dünnes Mädchen."

Zunahme des Online- Mobbings

Allgemein findet sie, dass Body- Shaming wachse und für Mädchen wirklich schlimm wäre, wie sie aus eigenen Erfahrungen wisse.

Tara Reid ist immer wieder Kritik an ihrem Körper ausgesetzt. Foto: www.PPS.at

Tara Reid Foto: face to face

Die Zunahme des Online- Mobbings und die verschiedenen Mobbingarten machen das Ganze nur noch schlimmer. So schildert Tara: "In meinem Leben habe ich eine Menge Mobbing erlebt und ich weiß, wie es sich anfühlt und wie sehr es weh tut... Was die Leute nicht realisieren, ist, dass es so viele Arten von Mobbing gibt: Social- Media- Mobbing, Cyber- Mobbing, körperliches Mobbing, psychisches Mobbing."

"Ein Wort kann Leben verändern"

Sie finde, es sei so schlimm, dass es sogar zu "Selbstmord" und "Überdosis" komme. Die Hollywoodschönheit hofft jedoch, mit ihrem Film, der ab 10. September 2017 in den USA ausgestrahlt wird, eine Veränderung zu bewirken. Sie wünsche sich, dass jeder "zweimal nachdenkt", bevor er jemanden mobbt, denn "ein Wort kann jemandes Leben verändern."