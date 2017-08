Sylvie Meis macht uns in supersexy Dessous heiß

Bei den Designs für ihre Lingerie- Linie hat sich Sylvie Meis auf ihr Gespür für schöne Wäsche verlassen, wie sie im Interview verrät. "Es ist genau das, was ich gerne trage, genau das, was ich hübsch finde, genau das, was ich verführerisch finde."

Ihre Fans wird's ganz besonders freuen. Denn nicht nur, dass die 39- Jährige bei jedem einzelnen Stück selbst Hand angelegt hat, ist auch sie es, die sich in der sexy Wäsche in heißen Posen vor der Kamera geräkelt hat. Ein Traum geht für Sylvie mit dieser Dessous- Linie auf jeden Fall in Erfüllung, wie sie weiter ausplaudert. "Aber ich glaube auch, das passt zu mir, jetzt, da ich im Leben stehe."

Zu kaufen gibt's die verführerischen Stücke ab Herbst, wie die Moderatorin zuletzt verrät. "Die ganze Kollektion ist exklusiv weltweit auf Amazon zu kaufen. Deshalb ist das eine ganz, ganz große Ehre."