Sylvie Meis: Hartes Training für die Traumfigur

Auch wenn die perfekt in Szene gesetzten Bilder auf Instagram vermuten lassen, dass es sich bei der sympathischen Moderatorin um eine Naturschönheit handelt, so verrät sie nun gegenüber der "Bild"- Zeitung, wie sie tatsächlich zu ihrer Traumfigur gelangte: "Ich trainiere momentan sechs Tage die Woche, mindestens dreimal davon mit meinem Personal Trainer."

Um noch so fit und sexy wie früher zu sein, widme sich die Exfrau von Fußballer Rafael van der Vaart verschiedenen Übungen, denn sie weiß, "von nichts kommt da leider auch nichts". Vor allem für ihren Sixpack schwört sie auf Abwechslung, "damit der Muskelaufbau stimuliert bleibt".

Dem harten Training passt Sylvie dann auch die Ernährung an, um den bestmöglichen Effekt zu erzielen. Ihr Diätplan ist somit recht strikt, wie sie laut "Bang Showbiz" beschreibt: "Zucker und leere Kohlenhydrate, wie in Weißbrot und Nudeln, sind sechs Tage in der Woche tabu." Gesunde Salate mit Fisch oder Putenbrust stehen stattdessen auf der Tagesordnung.