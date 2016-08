Sylvie Meis: Ehe unwürdig zu Ende gegangen

"Das Scheitern einer Ehe kann jedem passieren", so Meis. Die Medienreaktionen waren dabei fast noch schlimmer als das Ende der Ehe selbst, wie sie erklärte: "Wir hatten eine wunderschöne Hochzeit und hätten ein würdigeres Ende verdient gehabt. Das wir aber nicht bekommen haben."

Sylvie Meis und Rafael van der Vaart Foto: dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Doch auch wenn viele Fans gerne wissen würden, warum die Verbindung des einstigen Traumpaars in die Brüche ging, wird die schöne Blondine die Gründe für die Trennung für sich behalten. Sie erzählt: "Ich weiß, warum es schief gelaufen ist, aber das sind persönliche Sachen. Jeder, der mich gern hatte, war am Boden zerstört. Es war eine schöne Ehe mit einem unwürdigen Ende."

Sylvie Meis bei einem Fotoshooting Foto: Viennareport

Und nachdem die schöne Entertainerin so viele Schicksalsschläge hinter sich lassen konnte, wünscht ihr ihre Anhängerschaft nichts sehnlicher als einen Mann an ihrer Seite. Auf die Frage, ob sie noch an die große Liebe glaube, antwortete Meis geheimniskrämerisch: "Wenn die Zeit reif ist, wird es bestimmt wieder mal passieren."