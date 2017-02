Supersexy Playmate macht Lust auf Natur

Natur pur - das ist die Devise von Sara Jean Underwood. Die kurvige Beauty entführt ihre Fans regelmäßig an die schönsten Orte der USA. Ihre Anhänger sind dabei aber wohl nicht nur an der Schönheit der Natur interessiert. Denn wie es sich für ein waschechtes Playmate gehört, setzt die 32- Jährige vor traumhafter Kulisse perfekt in Szene.

Ob am Traumstrand, beim Schwimmen mit Delfinen, vorm Wasserfall oder in einem Bergsee: Den superknappen Bikini hat Underwood, die vor einigen Jahren US- Moderator Ryan Seacrest datete, immer mit im Gepäck.

Doch nicht immer braucht das Ex- Playmate ihre supersexy Bademode. Manchmal hat die Blondine nämlich auch noch weniger Stoff am Körper. Da werden malerische Bergketten, unberührte Wälder und eisige Gletscher schnell zur Nebensache ...