Supernerds sind die neuen IT*- Boys der Top- Beautys

"Extravagante Hochzeit in Evans Stil"

war einst mit Hollywoodbeauverheiratet. An diesem Wochenende wollte die Modelschönheit wieder vor den Traualtar treten, um demBoss(26) das Jawort zu geben.

Erst vor Kurzem verriet die 34- Jährige, dass ihr Liebster in Sachen Beziehung sehr traditionell sei. Sprich: Kein Sex vor der Ehe. Vielleicht haben sie es deshalb ja so eilig mit der Hochzeit. "Sie werden eine extravagante Hochzeit feiern, voll in Evans Stil. Miranda wird das sicherlich nichts ausmachen", verriet der Insider.

Der Tesla- Chef und die Depp- Ex

Kerr ist nicht die einzige Berühmtheit, die einem intelligenten Tech- Freak mit potentem Konto den Vorzug gibt.

Auch Johnny Depps Ex- Frau Amber Heard (31) lehnt ihr hübsches Köpfchen längst nicht mehr an einen Costar, sondern ist die Freundin von Space- Visionär und Tesla- Chef Elon Musk. Der 45- jährige Milliardär fand die Schauspielerin in dem Film "Machete Kills" einfach unwiderstehlich und bat den Regisseur Robert Rodriguez, ihn zu verkuppeln. Auf Instagram machte Musk die Liaison jetzt offiziell.

Napster, Instagram und Reddit

Die Vögel "zwitschern" aber noch über weitere Lovestorys in der Hightech- Szene: Napster- Erfinder Sean Parker (37) ist mit der Sängerin Alexandra Lenas verheiratet. Oracle- Mitgründer Larry Ellison (72) ist nach vier Ehen mit der um viele Jahre jüngeren Schauspielerin Nikita Kahn zusammen. Das Model Karlie Kloss (24) angelte sich mit Joshua Kushner ebenfalls einen brillanten Krösus. Der Harvard- Absolvent ist der jüngere Bruder von Ivanka Trumps Ehemann Jared Kushner und investiert erfolgreich in Apps wie zum Beispiel Instagram.

Reddit- Mitbegründer Alexis Ohanian (34) hat ebenfalls eine berühmte Frau an seiner Seite: Tennis- Ass Serena Williams (35)! Die erfolgreichste Tennisspielerin aller Zeiten verriet kürzlich, dass sie ein Baby mit dem Web- Zampano erwartet.

Supernerds statt Hollywood- Bad- Boys

Warum die Schönheiten auf die Super- Nerds abfahren ist einfach erklärt. Die Herren sind nicht nur extrem reich und klug, sie sind auch noch gut fürs Image und zumeist im Gegensatz zu Rockern und Hollywood- Bad- Boys eher skandalfrei und in manchen Fällen sogar bodenständig.