Supermodel Bar Refaeli erwartet zweites Baby

Bar Refaeli erwartet ihr zweites Kind. Das israelische Fernsehen berichtete am Dienstag unter Berufung auf Vertraute Refaelis, die 31- Jährige sei wieder schwanger. Das Model selbst zeigte sich auf Instagram mit nacktem, leicht gewölbtem Bauch und schrieb daneben: "Da ist was am Kochen."

Sieben Monate nach der Geburt von Töchterchen Liv, gibt es bei den Rafaelis erneut Nachwuchs. Ihre letzte Schwangerschaft sah man dem Model kaum an. Im fünften Monat postete sie ein Foto auf Instagram, von einem Babybauch war allerdings keine Spur zu sehen.

Das israelische Supermodel hatte 2015 den zehn Jahre älteren israelischen Geschäftsmann Adi Ezra geheiratet. Davor war sie jahrelang mit dem Hollywood- Star Leonardo di Caprio liiert.