Sturz am Weg zum WC: Phil Collins sagt Konzerte ab

Phil Collins (66) ist bei einem nächtlichen Toilettenbesuch in seinem Hotelzimmer in London gestürzt und hat sich eine schwere Wunde im Gesicht zugezogen. Der frühere Genesis- Sänger sei über einen Sessel gefallen und habe sich in der Nähe eines Auges verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Zuvor hatte Collins ein Konzert in der Royal Albert Hall gespielt.