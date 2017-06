Steirisches "Naturmadl" ist "Playmate des Jahres"

Es ist die höchste Ehre, die einem "Playboy"- Nackedei widerfahren kann, die Wahl zum "Playmate des Jahres". Gelungen ist dies jetzt der Österreicherin Kathie Kern (30). Sie wurde von den Lesern des Herrenmagazins zur heißesten der Heißen gekürt.

Beim "Naturmadl" ist alles echt. Foto: Sacha Eyeland für Playboy Juli 2017

"Riesentraum ging in Erfüllung"

Für sie geht damit ein "Riesentraum in Erfüllung", wie sie verrät. Das kurvige Wiesen- Playmate von 2016, das in München lebt, war von dem Magazin bis zum Schluss im Unklaren gelassen worden, wer gewonnen hat. Sie wurde unter dem Vorwand, man würde ein Shooting mit ihr machen, in die Redaktion gelockt. Dort habe ihr Chefredakteur Florian Boitin in der Tür die "Playmate des Jahres"- Trophäe überreicht. "Ich war total perplex. Erst als ich meinen Namen auf dem Sockel gelesen habe, konnte ich realisieren, dass ich gewonnen habe."

Sie sagt: "Ich finde Männer in Rennanzügen heiß." Foto: Sacha Eyeland für Playboy Juli 2017

Die in der Steiermark aufgewachsene Kathi Kern ist das "Playmate des Jahres 2017". Foto: Sacha Eyeland für Playboy Juli 2017

Weitere Motive exklusiv nur unter: http://www.playboy.de/girls/playmates/playmate- des- jahres- kathie- kern

Das "Naturmadl", das beteuert, dass an ihr alles echt ist, ist mit ihrer in Italien geshooteten Fotostrecke übrigens in einem ganz besonderen Heft zu sehen: Es ist die Jubiläumsausgabe des Magazins zum 45. Geburtstag, das "Die 45 schönsten 'Playboy'- Bilder" aller Zeiten zeigt, wie zum Beispiel ein Nacktfoto von Boxweltmeisterin Regina Halmich.

Regina Halmich im "Playboy" Foto: Irene Schaur

Weitere Motive exklusiv nur unter "http://www.playboy.de/stars/die- 45- schoensten- playboy- bilder