Stars und Royals sind schon in Weihnachtsstimmung

Nur noch ein paar Fenster vom Adventskalender müssen geöffnet werden und dann ist Heiligabend. Viele Stars haben ihre Christbäume bereits geschmückt und zeigen diese voller Stolz auf Instagram. Sängerin Beyonce postete ein Video, das zeigt, dass nicht nur ihr Baum, sondern das ganze Haus und sie selbst als sexy Rentier schon festlich geschmückt sind.

Ein gewaltiger Christbaum in der Größe jenes vor dem Rockefeller Center steht auch im Haus von Kim Kardashian und Kanye West. Das hat der extrem beeindruckte Kumpel Jonathan Cheban in einem Snapchatvideo verraten.

Pixie Lott hat sich einen Weihnachtself ins Haar geknotet und damit vor ihrem Christbaum posiert.

Elfen sind 2016 ein großes Thema: Ex- "Charmed"- Hexe Alyssa Milano hat gar ihr ganzes Zuhause in ein Heim verwandelt, in dem Elfen Unfug treiben.

Lieber selbst Unfug macht Sängerin Miley Cyrus. Sie hat sich die Weihnachtsbirnen selbst um den Hals geschlungen und ist in einen frechen Weihnachtspulli mit der Aufschrift "Rauche jede Weihnachten Gras" geschlüpft.

Model Chrissy Teigen hat mit Töchterchen Luna Santa Claus besucht.

Und Kronprinzessin Victoria von Schweden hat als Weihnachtsgruß an ihre Landsleute ein entzückendes Video gepostet, das sie mit Ehemann Daniel und den Kindern beim Wandern und Grillen am offenen Feuer in einem schwedischen Nationalpark zeigt.