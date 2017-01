Stars protestieren gegen Trumps Einreiseverbot

Hollywoodstars haben bei der Verleihung der US- Schauspielerpreise gegen das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime protestiert. "Das Einreiseverbot ist ein Makel, und es ist unamerikanisch", sagte Julia Louis- Dreyfus, die am Sonntag in Los Angeles den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedy- Serie erhielt.