Stars machen Sommer in Nacktbikinis unsicher

Nackt, aber doch nicht nackt - das ist die Devise der Promis in diesem Sommer! Denn Kim Kardashian, Bella Hadid, Kylie Jenner und Co. fahren jetzt auf nichts mehr ab, als auf hautfarbene Bikinis und Badeanzüge. Da muss man schon zwei Mal hinschauen, um zu erkennen, dass die Beautys am Strand tatsächlich etwas anhaben!