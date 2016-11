Stars machen "Mannequin Challenge" im Weißen Haus!

Zum letzten Mal vor seinem baldigen Amtsende hat US- Präsident Barack Obama am Dienstag die Freiheitsmedaille "Presidential Medal of Freedom" an Hollywoodstars, Sportgrößen, Wissenschaftler und andere Persönlichkeiten verliehen. Persönlich würdigte er die 21 Empfänger, darunter die Oscar- Preisträger Tom Hanks, Robert Redford und Robert De Niro.

US-Präsident Barack Obama ehrt Tom Hanks mit der US-Freiheitsmedaille. Foto: Viennareport

Barack Obama ehrt Robert Redford. Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Barack Obama gratuliert Diana Ross. Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Auch die Basketball- Ikonen Kareem Abdul- Jabbar und Michael Jordan, die Musiker Bruce Springsteen und Diana Ross, der Architekt Frank Gehry, die Moderatorin Ellen DeGeneres und die Stiftungsgründer Bill und Melinda Gates erhielten die höchste zivile Auszeichnung der USA.

Barack Obama rührt Ellen DeGeneres zu Tränen. Foto: Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

Robert De Niro freut sich mit Ellen DeGeneres. Foto: AFP or licensors

Obama sagte, jeder Bühnengast habe ihn persönlich sehr stark berührt. Mit Witz, aber auch mit ernsten Worten sprach er alle Preisträger persönlich an. Sichtlich gerührt würdigte er Ellen DeGeneres für ihren Mut, 1997 in ihrer damaligen Komödienserie "Ellen" ihre Homosexualität öffentlich zu machen. Nach der Verleihung witzelte DeGeneres auf Instagram, sie hoffe, die Medaille könne als Personalausweis verwendet werden, damit sie nach Hause käme. Die Talkmasterin war nämlich vor der Ehrung zuerst nicht ins Weiße Haus gelassen worden, weil sie keinen Ausweis dabei hatte.

Eingefroren! Auch krone.at hat bei der "Mannequin Challenge" mitgemacht: