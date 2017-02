Stars in Geldnot: Megareich, aber hoch verschuldet

Amber Heard, die jüngste Exfrau des Hollywood- Exzentrikers Johnny Depp, zeigte sich bei der Scheidung richtig bescheiden: Sie ließ sich mit sieben Millionen Dollar abspeisen. Wie wir inzwischen wissen, kommt Depp selber mit so einer Summe nicht einmal vier Monate über die Runden. Letztes Jahr ließ er sich das tägliche Leben in Summe 26 Millionen Dollar (24 Millionen Euro) kosten.

Amber Heard und Johnny Depp Foto: AFP

Aber jetzt sind seine Kassen angeblich leer, Gläubiger klagen unbezahlte Rechnungen in siebenstelliger Höhe ein, und mit seinem ehemaligen Vermögensverwalter trifft er sich nur noch vor Gericht. Der Streit hat nicht nur den lockeren Lebenswandel des Leinwandstars publik gemacht. Bekannt wurde auch, dass er bisher im Jahr rund 48 Millionen verdiente. Wie bitte kann so jemand einen angeblichen Engpass im Börsel haben?

Privatjets verschlingen monatlich 700.000 Dollar

Nur zur Beruhigung, so richtig arm ist der Depp natürlich nicht. Wenn nötig, hat er einiges zu versilbern: 45 Autos zum Beispiel, von denen jedes in die 100.000- Euro- aufwärts- Kategorie fällt, oder eine kleine Inselkette vor den Bahamas. Dazu kommen ein Schloss in Südfrankreich, ein Reiterhof in Kentucky, eine Yacht um 18 Millionen und Immobilien in Hollywood. Aber so ein Besitz verursacht natürlich Fixkosten.

Johnny Depp darf stolz sein: Seine Tochter Lily-Rose macht jetzt Karriere als Model. Foto: APA/EPA/ETTORE FERRARI

Seine Privatjets verschlingen monatlich 700.000 Dollar, auch wenn er gar nicht damit fliegt. Seine 40 Angestellten summieren sich zu 300.000 Dollar Gehaltskosten. Da fällt der Weinkeller, dessen Inhalt sich auf 30.000 Dollar Anschaffungswert beläuft, schon kaum mehr ins Gewicht. Ein paar echte Warhols und Klimts soll er auch besitzen, 200 Kunstwerke sind es insgesamt.

Johnny Depp Foto: AP

Depp klagt auf Schadenersatz

Freundlicherweise wissen wir das alles, weil Johnnys ehemalige Beratungsfirma The Management Group (TMG), die ihm 17 Jahre lang in finanziellen Dingen zur Seite stand, mit dieser Anlagen- Liste rausgerückt ist. Zur eigenen Verteidigung, denn Depp behauptet, TMG habe schlecht gearbeitet und ihn übel beraten, er klagte die Firma wegen Betrugs auf 25 Millionen Dollar Schadenersatz. Diese konterte mit einer Gegenklage und fordert nun wiederum 4,2 Millionen von dem Leinwand- Piraten.

Depps Rechtsanwalt Adam Waldman jedenfalls dementierte Gerüchte, wonach der Hollywoodstar vor dem Ruin stehe. "Johnny Depp ist nicht pleite", sagte Waldman dem Magazin "Bunte". Entsprechende Angaben von Depps ehemaliger Beratungsfirma seien "absurd".

Promis in Nöten

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass sich ein Star trotz Mega- Gagen finanziell überschätzt und an den Rand der Pleite manövriert. Selbst Michael Jackson, einer der bestverdienenden Popmusiker aller Zeiten, lebte zuletzt über seine Verhältnisse. Die Neverland- Ranch samt Zoo und Vergnügungspark verschlang wesentlich mehr Geld, als selbst seine Plattenverkäufe einspielten. Als er 2009 starb, war er hoch verschuldet.

Michael Jackson Foto: AP

Auch Oscarpreisträger Nicolas Cage verfällt immer wieder dem Shopping- Rausch, er kann von Yachten und Häusern und Rolls- Royce einfach nicht genug bekommen. Schon vor Jahren gab er zu, dass er vor dem finanziellen Ruin stehe. Neben Häusern kaufte er sich 22 Autos innerhalb eines Jahres.

Nicolas Cage Foto: AP

Besonders gefährdet sind Stars, die nicht rechtzeitig kapieren, dass ihre Karriere den Höhepunkt überschritten hat. Sie sind zwar noch berühmt, kriegen aber keine Angebote mehr, und der gewohnte Geldfluss versiegt. "Baywatch"- Nixe Pam Anderson kam auf diese Weise vorübergehend in arge Geldnot, ebenso die Ex- Sex- Ikone Kim Basinger, die ein Projekt trotz Zusage nicht annahm und auf Schadenersatz verklagt wurde. Sie rutschte dadurch in den Konkurs.

Kim Basinger Foto: AFP

"Miami Vice"- Polizist Don Johnson hatte ebenfalls zu kämpfen: Er konnte einen Kredit in der Höhe von knapp einer Million Dollar kaum noch zurückzahlen. Finanzielle Nöte plagten auch den berühmten 70er- Jahre- Schnurrbart Burt Reynolds (der seinen Hausrat versteigern lassen musste, um wieder zu Geld zu kommen) oder den wüsten Serienliebling Charlie Sheen. Mit TV- Serien scheffelte er Millionen. Sein ausschweifender Lebensstil ging sich mit seinem Einkommen aber trotzdem nicht aus.

Charlie Sheen Foto: AP

Aber selbst wenn das Geschäft weiterhin gut läuft, schaffen es manche Superstars, mehr zu verprassen, als sie verdienen. Ein tragisches Beispiel dafür ist Mozart. Er war zu seiner Zeit weltberühmt und hoch bezahlt, konnte aber mit Geld überhaupt nicht umgehen. In den letzten Jahren vor seinem Tod 1791 lieh er sich von Freunden große Summen die gewaltigen Tantiemen, die er vor allem mit "Don Giovanni" und der "Zauberflöte" verdiente, reichten einfach nicht.

Karin Schnegdar, Kronen Zeitung/krone.at