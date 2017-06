Stars entdecken Österreich als Urlaubsland

Im Mai erholte sich Hollywoodstar Liv Tyler mit einem ausgiebigen Schönheits- Progamm und Spaziergängen im Ausseerland vom anstrengenden Celebrityalltag. Auf Instagram postete die 39- jährige Mutter von drei Kindern Bilder und Videos der herrlichen Seenlandschaft und schwärmte von der "perfekten Reflexion" des Wassers.

Beauty- Hotspot Österreich

Auch die britische "Zoolander 2"- Darstellerin Jourdan Dunn (26) gönnte sich eine Auszeit in der Steiermark und genoss die Aussicht auf den See.

Bradley Coopers Ex- Freundin, das Model Suki Waterhouse (25), relaxte 2015 in Maria Wörth in Kärnten. In diesem Jahr ließ sich Mischa Barton (31) nach ihrem jüngsten Nervenzusammenbruch dort wieder aufrichten.

Österreich als Beauty- Hot- Spot entdeckte die niemals alternde Demi Moore (54) bereits vor einem knappen Jahrzehnt. Sie berichtete 2008 in der "Late Show with David Letterman": "Vor einer Woche war ich in Österreich und macht eine Entschlackungskur. Und ein Teil der Behandlung war eine Blutegeltherapie." Damals wollte sie wiederkommen, um sich von noch mehr Egeln schöner saugen zu lassen.

Romantik, frittiertes Zeugs und trunkener Strip

Hollywoodstar Josh Brolin (49) flitterte mit seiner frisch angetrauten Kathryn in Österreich . Das beweisen zahlreiche sehr romantische Fotos und Videos, die Brolin auf seiner Instagram- Seite postete.

Seinen 26. Geburtstag feierte Sänger Ed Sheeran in Österreich. Mit "Bier und frittiertem Zeugs", wie er auf Instagram schrieb. Von Frittiertem ebenfalls begeistert war Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence (26), die Dreharbeiten in Ungarn für einen kurzen Trip nach Wien zum Schnitzelessen nutzte. Außerdem becherte sie in einem Wiener Etablissement so heftig, dass sie sturzbetrunken strippte und im BH von der Polestange gerettet werden musste. Auf Facebook erklärte sie, als ein Video der Orgie im Netz auftauchte, dass sie sich nicht dafür entschuldigen werde.