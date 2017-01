Starlets beim ultrascharfen Dschungel- Training

Sich vor dem Start der elften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im Luxushotel "Versace" auf die faule Haut zu legen, davon halten Dschungelcamperin Sarah Joelle Jahnel und ihre sexy Begleitung Micaela Schäfer eindeutig nichts.

Die beiden, für ihren Hang zur Textilarmut bekannten It- Girls, die sich ja bereits Anfang der Woche nackt fotografieren ließen , bringen da viel lieber ihre Kurven für den Dschungel in Form.

Und so kam es, wie es kommen musste: In einem Hauch von Nichts enterten die beiden Nacktschnecken den Fitnessraum der Luxusherberge, um ihre sexy Kurven zu stählen. Wie ein kurzer Clip, den die 33- jährige Nackt- DJane jetzt auf ihrer Instagram- Seite präsentiert, beweist, lagen bei dem Dschungel- Work- out vor allem Po und Busen im Fokus.

"Beide Körperregionen sind Sarahs Kapital", verriet Micaela der "Bild". Warum? "Sie soll nackt im Camp eine gute Figur machen, dann kann sie auch gewinnen." Eins ist jetzt schon sicher: Wegschauen fällt bei diesen beiden "guten Argumenten" schwer!

Sarah Joelle Jahnel Foto: RTL

Doch verbindet Sarah Joelle und Micaela eigentlich noch etwas anderes als ihre Leidenschaft für viel nackte Haut? Ja, behauptet die 27- Jährige im Gespräch mit der Zeitung. "Micaela hat das Herz am richtigen Fleck. Sie ist wie eine große Schwester für mich. Sie hat einen wunderschönen operierten Körper, unheimlich viel Ausdauer und in ihrem Leben viel erreicht. Ich habe sie mir zum Vorbild genommen. Wir ergänzen uns menschlich, auch wenn ich natürliche Brüste und Kurven habe und bei mir nicht alles so straff und geleckt ist wie bei ihr." Na dann können die nächsten zwei Wochen ja kommen ...