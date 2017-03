Starköche in Wien: Es brodelt im Kochtopf

Da scheint sich jemand richtig wohl in Wien zu fühlen. Der deutsche Sterne- Koch Juan Amador wird nach Döbling jetzt im März auch in der Innenstadt seine Zelte aufschlagen. Das Kitch Grill & Bar by Juan Amador in der Falkestraße will laut "Falstaff", der Name verrät es ja ein bisserl, mit Fleischgerichten punkten.