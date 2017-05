Starbesetztes Remake von "Mord im Orient- Express"

Inszeniert wird Film von dem britischen Regisseur und Schauspieler Kenneth Branagh (56). Branagh spielt auch die Hauptrolle des Detektivs Hercule Poirot, der nach einem Mord in dem Luxuszug den Täter sucht. Der Kinostart ist für November geplant.

Monatelang habe man nach den perfekten visuellen Effekten für den Film gesucht. Wozu? Es habe sich dabei nicht nur um den Orient- Express an sich, sondern vor allem um den kultigen Schnauzbart des Detektivs gedreht. Branagh erklärte dazu, er habe ihn so gewollt, "dass er sowohl von vorne als auch von der Seite optisch bemerkenswert ist, und außerdem einen kleinen Hinweis gibt auf den militärischen Hintergrund - denn Poirot war ein Soldat in der belgischen Armee, bevor er ein Polizeiinspektor wurde".

"Mord im Orient- Express" ist ein Film, der auf dem von Agatha Christie geschriebenen Roman von 1934 basiert. 1974 wurde dieser zum ersten Mal verfilmt, damals holte Regisseur Sidney Stars wie Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Albert Finney und Sean Connery vor die Kamera.

In der Neuverfilmung, die voraussichtlich im November in die Kinos kommen wird, wird man Michelle Pfeiffer als glamouröse Amerikanerin Caroline Hubbard, Judi Dench als spitzzüngige Prinzessin Natalia Dragomiroff, Johnny Depp als Mordopfer, Penelope Cruz als spanische Missionarin Greta, die ein dunkles Geheimnis verbirgt und Daisy Ridley als Kindermädchen zu sehen sein. Willem Dafoe soll einen verdächtigen Reisenden mimen, der sich als Vertreter für Schreibmaschinenfarbbänder ausgibt.