Spitzenköche aus aller Welt zu Gast im Steirereck

Zu viele Köche verderben den Brei? Nicht bei Gelinaz. Gelinaz ist eine Denkfabrik der weltbesten Köche, die sich in regelmäßig austauschen, Speisen neu inszenieren und - wer schnell genug ist sich ein Ticket zu sichern - einige ausgewählte Gäste bekochen. Das passiert am Sonntag, wenn 24 Spitzenköche von New York bis Hongkong im Mühltalhof von Helmut und Philip Rachinger einfallen und für 140 Gäste in sieben Räumen den Kochlöffel schwingen.