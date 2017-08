Spanisches Königshaus: "Das sind Mörder"

Doch nicht nur das spanische Königshaus steht unter Schock. Auch zahlreiche Prominente haben nach dem Anschlag in Barcelona, bei dem auf der Flaniermeile mitten in der Innenstadt ein Lieferwagen in die Menschenmenge gerast ist und mindestens 13 Menschen getötet sowie viele verletzt hat, ihrer Trauer Ausdruck verliehen. "Michelle und ich denken an die Opfer und ihre Familien in Barcelona. Die Amerikaner werden an der Seite unserer spanischen Freunde stehen", schreibt etwa Ex- US- Präsident Barack Obama auf Twitter.

Auch Arnold Schwarzenegger nimmt Anteil an der Tragödie in der katalanischen Hauptstadt. "Meine Gedanken und Gebete sind heute bei den Opfern, ihren Familien und Freunden in Barcelona. Heute stehen wir alle hinter Spanien."

Während Antonio Banderas der Stadt eine "große Umarmung" schickt, sagt US- Moderatorin Ellen DeGeneres: "All meine Liebe geht heute an Barcelona."

Jennifer Lopez, die schon oft in der Stadt aufgetreten ist, ist in Trauer: "Ich sende Barcelona und all seinen lieben Menschen viel Liebe und Frieden!" Und "Herr der Ringe"- Star Elijah Wood schreibt: "Mein Herz ist mit Barcelona."

Ex- Fußballstar David Beckham drückt auf Instagram seine Anteilnahme aus: "Unsere Gedanken sind bei den Leuten, die in dieser wundervollen Stadt heute Abend angegriffen wurden ... Barcelona ist eine sehr spezielle Stadt mit herzlichen und großzügigen Menschen. Unsere Herzen sind bei ihnen allen. Gemeinsam bleiben wir stark."

Auch Paris Hilton zeigt sich geschockt von den Ereignissen in Spanien: "Ich bin entsetzt und am Boden zerstört, nachdem ich gesehen habe, was in Barcelona passiert ist. Es bricht mir das Herz, sehen zu müssen, dass die Welt so voller Hass und Übel ist."

Der Sänger Ricky Martin und Schauspielerin Eva Longoria drückten ihre Anteilnahme mit einem schlichten Schriftzug von Barcelona auf Instagram aus. Dazu schreiben sie: "Betet für Barcelona" bzw. "Wir sind alle Barcelona".