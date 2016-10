Spätes Babyglück: Janet Jackson mit 50 schwanger

Nach monatelangen Gerüchten hat die US- Sängerin Janet Jackson ihre Schwangerschaft bestätigt. "Wir danken Gott für diesen Segen", sagte die 50- jährige Musikerin dem Magazin "People" in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht und zeigte sich auf einem Foto bereits mit großem Babybauch. Mehr Informationen gab es zunächst nicht.