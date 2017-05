Sorge um "Single Bells"- Star Johanna von Koczian

Luiserls Mutter Lilibet, die sich Enkelin Sissi in "Single Bells" und "O Palmenbaum" den einen oder andere Nightcap genehmigt, ist kurz vor Weihnachten für viele Österreicher das, was zu Silvester Miss Sophie beim "Dinner for One" ist: Kult! Jetzt herrscht große Sorge um die große Schauspielerin. Medienberichten zufolge kann die 83- jährige Johanna von Koczian nicht mehr für sich selbst sorgen.