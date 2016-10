Sorge um Roberto Blanco: Sänger in Linzer Spital

Der deutsche Schlagerstar Roberto Blanco liegt im Linzer Kepler- Uniklinikum in Linz. Das bestätigten Spital und Management Montagnachmittag. Medien spekulierten über einen "Schwächanfall". Wie es jetzt heißt, soll der Entertainer am Sonntag über Schmerzen im Brustbereich geklagt und daher das Spital aufgesucht haben. Noch am Abend wurde ein erster Eingriff vorgenommen, über seinen aktuellen Zustand ist nichts bekannt.