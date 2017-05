Sophie Turner und Joe Jonas wollen heiraten

Seit November sind die 21- jährige Darstellerin der Sansa Stark in der Kultserie "Game of Thrones" und der um sechs Jahre ältere Musiker zusammen. Stimmen die jüngsten Gerüchte, so könnten die beiden jetzt sogar überstürzt heiraten.

Joe Jonas und Sophie Turner Foto: AUG/face to face

"Bereit, den nächsten Schritt zu machen"

"Joe ist bereit, den nächsten Schritt zu machen", plauderte ein Vertrauter gegenüber "Life & Style Magazine" aus. "Er hat noch nicht um ihre Hand angehalten, aber sie haben schon darüber gesprochen und es ist nur noch eine Frage der Zeit." Der Sänger soll bereits mit seinen Brüdern den perfekten Heiratsantrag aushecken. Vielleicht ein Konzert nur für Sophie?

"Einfacher mit jemandem aus dieser Welt"

Sophie Turner hat kürzlich zugegeben, dass sie die Beziehung zu Jonas eigentlich lieber privat gehalten hätte. Doch sei es um einiges einfacher "Weiße Wanderer zu bekämpfen", als heimlich den ehemaligen Disney- Channel- Star zu daten. In der Beziehung mit Jonas fühlt sich Turner aber sichtlich wohl und sie schätzt es sehr, dass er wie sie aus dem Showbiz kommt. "Ich finde es einfacher, mit jemandem zusammen zu sein, der die Industrie kennt oder aus dieser Welt ist", erklärte sie "InStyle". "Man merkt schnell, dass man sich nicht die ganze Zeit sieht. Und man fühlt sich dann nicht wie ein Arsch, wenn man sagt: 'Mein Pressesprecher sagt, ich darf das nicht ..."

Sophie Turner in ihrer Rolle als Sansa Stark in "Game of Thrones" Foto: Viennareport

Wieder vereint: Jon Snow und Sansa Stark im Staffelfinale von "Game of Thrones" Foto: DMTL/face to face