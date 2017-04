Sophie Turner bekommt eigenen "X- Men"- Film

"GoT"- Beauty Sophie Turner spielte bereits letztes Jahr in dem Superhelden- Film "X- Men: Apocalypse" die Rolle der Jean Grey. Nun wird in "X- Men: Dark Phoenix" die Geschichte ihres Charakters erzählt.

Sophie Turner als Sansa Stark in "Game of Thrones" Foto: DMTL/face to face

Sophie Turner als Jean Grey in "X-Men: Apocalypse" Foto: Viennareport

Verfilmung laut Comicvorlage

Der Blockbuster wird als potenzielle Neuauflage von dem 2006 erschienenen "X- Men: Der letzte Widerstand" gesehen. Regie führen soll angeblich Drehbuchautor Simon Kinberg, der sich im Gegensatz zur Verfilmung von Regisseur Bryan Singer an die Comicvorlage halten will.

Kinberg erklärte: "Ich würde die 'Dark Phoenix'- Geschichte nie anders erzählen als in der Art und Weise, wie sie bereits erzählt wurde." Der Film soll im November 2018 in die Kinos kommen.

Sophie Turner in "X-Men: Apocalypse" Foto: Viennareport

"Kann ihre Kraft nicht kontrollieren"

Jean Grey, gespielt von Sophie Turner, besitzt telekinetische Fähigkeiten. In ihr lebt eine mächtige Kraft namens Phoenix, die in ihrem Verstand festsitzt.

Letztes Jahr verriet Turner gegenüber "Entertainment Weekly": "Weitere Geschichten von Phoenix sind nach 'Apocalypse' definitiv geplant. Sie kann ihre Kraft nicht kontrollieren. Sie muss sie entweder stoppen oder alles loslassen, auch Phoenix. Ich denke, dass wir in zukünftigen Filmen ein bisschen mehr davon sehen werden." Und wir freuen uns, von Sophie Turner mehr zu sehen ...

Sophie Turner Foto: Viennareport

