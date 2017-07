Sophia Wollersheim: "Will wie Puppe aussehen"

N

Social-

Media-

-

Doch bearbeitet wurden die Fotos nicht, wie "RTL Punkt 12" jetzt berichtetnein, diese Proportionen sind echt!

Beim amerikanischen Arzt Dr. Michael K. Obeng in Beverly Hills ließ sich Wollersheim nämlich nicht nur vier Rippen entfernen, sondern zudem Fett absaugen, mit dem schließlich ihr Po aufgefüllt wurde - in Fachkreisen besser als "Brazilian Butt Lift" bekannt. "Ich will wie eine menschliche Puppe aussehen", erklärte Sophia vor der OP, warum sie sich zu diesem nicht ganz unriskanten Eingriff entschieden hat. "Ich will so dünn wie nur möglich sein. Ich liebe es, ich liebe Plastik." Ob sie die herausgenommenen Rippen als Souvenir nach Deutschland mitnehmen dürfe, fragte sie dann noch den Chirurgen.

Sophia Wollersheim Foto: wcrART/face to face

"Ich bin schockiert und fühle mich schuldig"

Doch ihr neuer, extremer Look kommt nicht bei allen gut an. Vor allem ihr Ex- Mann Bert Wollersheim macht sich Vorwürfe. "Liebe Freunde ... ich möchte etwas loswerden, da ich mich betroffen fühle", schreibt dieser auf Facebook. "Zu der Zeit, als ich Sophia kennen lernte, habe ich Sophia ab und zu geflachst und gesagt: 'Du hast eine Taille wie ein Benzinkanister'. Heute fühle ich mich mitschuldig an ihren Defiziten." Und weiter: "Ich bin schockiert und falls ich das bei ihr ausgelöst habe, fühle ich mich unendlich schuldig und mache mir große Vorwürfe. So etwas kann nicht wirklich gut gehen ... weil es gegen die Anatomie des Körpers arbeitet. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters ... aber ich bin nur noch entsetzt. Ich war nach ihrer Nasen und Brust OP gegen diesen OP Wahn. Sophia war einfach perfekt."

Bei Sophia Wollersheim scheint derweil aber jede Kritik an ihren neuen Kurven abzuprallen. Schon Anfang der Woche verteidigte sie diese auf Facebook: "Klar, das entspricht nicht der Ottonormalverbraucher- Norm die mich nebenbei bemerkt völlig laaaangweilt ... Diese Idee habe ich innerhalb von drei Wochen umgesetzt ... Ich bereue den Eingriff nicht und bin super happy damit."