Sophia Wollersheim: "Geht mir am A***h vorbei"

"Mir geht das alles so was von am Arsch vorbei", wehrt sich Sophia Wollersheim nun im Interview mit RTL gegen Kritik an ihrem Körper. "Ich lebe mein Leben. Wem das nicht gefällt, so what, da ist die Tür!"

Dass sie es liebe, sich ständig chirurgisch zu verändern, daraus macht die 29- Jährige ebenso keinen Hehl. "Natürlich bin ich OP- süchtig", gibt sie ganz offen zu. "Ich lasse mir die Rippchen rausnehmen. Letzten Endes ist es doch scheißegal, was man tut, oder?"

80.000 Euro für Beauty- OPs

Und nach der Rippenentfernung ist für Sophia Wollersheim noch lange nicht Schluss. Erst vor Kurzem ließ sie sich ihre Lippen aufspritzen und ihre Falten wegbügeln. Rund 80.000 Euro hat die Ex von Bert Wollersheim bereits in ihren Körper investiert, rechnet RTL vor. Den Beauty- Doc freut's.

Sophia Wollersheim Foto: face to face

Schon in der Vergangenheit hatte die 29- Jährige laut "Bang Showbiz" klargestellt, dass sie sich von kritischen Stimmen nicht beeinflussen lassen wolle. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Ich amüsiere mich mittlerweile nur noch köstlich über oberflächliche Menschen, aus denen der pure Hass spricht. Ich liebe meinen neuen Body und habe so viele schöne Dinge vor, dass mir die Sonne regelrecht aus dem Hintern scheint."