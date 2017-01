Sophia Thomalla zeigt ihr neues Dekolleté

B

Die Brust- OP hat Thomallas Zeigefreude allerdings nicht geschadet. Und so präsentiert die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla knapp eine Woche nach der Busen- News ihr neues Dekolleté auf Instagram. In einem schwarzen Bikini, über den sie lässig ein Hemd gezogen hat, posiert die kurvige Beauty da für einen Schnappschuss. Für ein zweites Foto zeigt sie sich in einem Sport- BH samt Höschen.

Angesichts der neuen, weniger prallen Oberweite sind die Fans ganz aus dem Häuschen. "So gefällst du mir besser", schreibt ein User und schickt Sophia ein Küsschen hinterher. Ein anderer stellt fest: "Dass du schön bist, weißt du. Wichtig ist, dass du dich wohl fühlst. Dann war es die richtige Entscheidung." Und ein weiterer lobt: "Das finde ich mal wirklich schön. Nicht so übertrieben abgespaced. Natürlich steht dir gut, Schnucki!"