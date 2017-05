Song Contest in Kiew: Gut gemacht, Nathan Trent!

Auch auf Twitter outeten sich viele gleich nach dem Auftritt des Tirolers als Fans. Das gibt Hoffnung!

Nathan Trent ist unser "Mann im Mond" Foto: AFP

Nathan Trent konnte auch im Finale überzeugen. Foto: AFP

Tanz mit einem Affen

Der Italiener Franceso Gabbani ging mit "Occidentali's Karma" als Neunter an den Start und sorgte für Italien- Urlaub- Feeling. Außerdem tanzte er mit einem Affen.

Dänemark schickte Anja Nissen mit "Where I Am". Für Portugal schmachtete Salvador Sobral mit "Amor pelos dois", er war der Favorit der Wettbüros. Mit Bart und langen Haaren erinnerte er ein wenig an Conchita Wurst.

Parodie auf Luciano Pavarotti

Aserbaidschan versuchte mit der stark geschminkten Dihaj dem Song "Skeletons" und einem Menschen mit Pferdekopf zu Punkten. Auf Tenor machte der kroatische Jacques Houdek mit "My Friend". Ein ESC- Fan auf Twitter meinte dazu: "Melissa McCarthy in ihrer neuesten Parodie als Luciano Pavarotti." Mit Starnummer 14 gewann der australische Teenager Isaiah mit "Don't Come Easy" viele Fans.

"Grönemeyer" aus Ungarn

Armeniens Teilnehmerin Artsvik betrat mit der Pop- Ethno- Nummer "Fly with me" die Bühne. Mit Startnummer 6 versuchten für die Niederlande drei Schwestern, die sich O'G3NE nennen mit "Lights And Shadows ihr Glück. Moldawiens Beitrag "Hey, Mamma" liefert eine Band namens SunStroke Project. Ungarn Sänger Joci Papai startete mit "Origo" als Nummer 8 mit einem an Grönemeyer erinnernden Gesangsstil.

"Pussycat Doll" im Mumienkleid

Der Auftritt von Weißrusslands Naviband mit "Historyja majho zyccia" mit Startnummer 3 hingegen war mehr als schräg. Die polnische Sängerin Kasia Mos, die mit Startnummer 2 und dem Song "Flashlight" um den Sieg buhlte, sorgte mit ihrem weißen Kleid für Aufsehen.

Die ehemalige "Pussycat Doll", die früher in Las Vegas in der kessen Showgruppe auftrat, trug ein weißes Kleid, das viele an eine Mumie, andere an Mullbinden denken ließen.

Israeli mit Muckis

Als erster Act startete Imri Ziv mit "I Feel Alive" für Israel ins Rennen um den ESC- Pokal. Auf Twitter sorgte der im engen schwarzen Ruderleiberl angetretene junge Mann für Begeisterung.

Imri Ziv aus Israel singt"I Feel Alive". Foto: AP

Nicht wegen seines Gesanges, sondern wegen seiner durchtrainierten Oberarme. So wurde gefordert, er solle sich lieber ausziehen.

Sängerin Jamala holte ESC nach Kiew

Bei der 61. Ausgabe des ESC hatte im Vorjahr in Stockholm Sängerin Jamala mit ihrer politischen Ballade "1944" über die Vertreibung der Krimtataren unter Stalin den Sieg in die Ukraine geholt. Die politischen Querelen setzten sich dann im Vorfeld des jetzigen Song Contests fort: Nachdem die Ukraine der von Russland nominierten Kandidatin Julija Samoilowa die Einreise verweigerte, da die im Rollstuhl sitzende Sängerin auf der von Russland annektierten Krim aufgetreten war, zog sich das Riesenreich nach erfolglosen Vermittlungsversuchen der European Broadcasting Union (EBU) schließlich heuer vom Bewerb zurück.

Foto: AP

62. ESC ohne Russland

Der 62. ESC muss also ohne Russland auskommen. Dafür hat man den im Vorjahr eingeführten neuen Modus der Punktvergabe beibehalten, wird doch die Wertung des Publikums und der internationalen Fachjurys getrennt bekanntgegeben. Die Fachjuroren haben dabei ihr Urteil nach dem gestrigen Juryfinale bereits gefällt. Aus Österreich wird erstmals Moderatorin Kristina Inhof die Punkte verkünden.

Als Jurymitglieder wurden diese heuer vergeben von Vorjahreskandidatin Zoe, dem Kulturjournalisten Christian Ude, Sängerin Elly V sowie den beiden Musikmanagern Andreas Zahradnik und Sasha Saedi. Die Entscheidung, wer den ESC 2017 gewonnen hat, wird nach Mitternacht feststehen.

Alle Beiträge des Finales

Hier sind alle Beiträge der Teilnehmer des Finales in der Startreihenfolge zum Ansehen und Anhören!

01. Israel: Imri Ziv mit "I Feel Alive"

Video: EBU

02. Polen: Kasia Mos mit "Flashlight"

Video: EBU

03. Weißrussland: Naviband mit "Historyja majho zyccia"

Video: EBU

04. Österreich: Nathan Trent mit "Running On Air"

Video: EBU

05. Armenien: Artsvik mit "Fly With Me"

Video: EBU

06. Niederlande: O'G3NE mit "Lights And Shadows

Video: EBU

07. Moldawien: SunStroke Project mit "Hey, Mamma!"

Video: EBU

08. Ungarn: Joci Papai mit "Origo"

Video: EBU

09. Italien: Franceso Gabbani mit "Occidentali's Karma"

Video: EBU

10. Dänemark: Anja Nissen mit "Where I Am"

Video: EBU

11. Portugal: Salvador Sobral mit "Amor pelos dois"

Video: EBU

12. Aserbaidschan: Dihaj mit "Skeletons"

Video: EBU

13. Kroatien: Jacques Houdek mit "My Friend"

Video: EBU

14. Australien: Isaiah mit "Don't Come Easy"

Video: EBU

15. Griechenland: Demy mit "This Is Love"

Video: EBU

16. Spanien: Manel Navarro mit "Do It for Your Lover"

Video: EBU

17. Norwegen: Jowst mit "Grab The Moment"

Video: EBU

18. Großbritannien: Lucie Jones mit "Never Give Up On You"

Video: EBU

19. Zypern: Hovig Demirjian mit "Gravity"

Video: EBU

20. Rumänien: Ilinca feat. Alex Florea mit "Yodel It!"

Video: EBU

21. Deutschland: Levina mit "Perfect Life"

Video: EBU

22. Ukraine: O.Torvald mit "Time"

Video: EBU

23. Belgien: Blanche mit "City Lights"

Video: EBU

24. Schweden: Robin Bengtsson mit "I Can't Go On"

Video: EBU

25. Bulgarien: Kristian Kostow mit "Beautiful Mess"

Video: EBU

26. Frankreich: Alma mit "Requiem"

Video: EBU